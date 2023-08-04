Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıktı, hakkındaki suçlamaları reddeti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD Başkanlık Seçimleri sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları kapsamındaki suçlamalarla ilgili hakim karşısına çıktı. Hakkında suçlamaları reddeden Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasının ardından "Bugün ABD için çok hazin bir gün." dedi.
Başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısında çıktıktan sonra Trump, yola çıkmak üzere uçağına binerken gazetecilere açıklama yaptı. Trump, "Bugün ABD için çok hazin bir gün." diyerek, başkent Washington DC'nin, kendisinin bıraktığı halde olmadığını söyledi.
"BUNUN AMERİKA'DA ASLA OLMAMASI GEREKİYORDU"
Yaşananların "siyasi bir rakibe yönelik zulüm" olduğunu savunan Trump, "Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu." ifadesini kullandı.
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için kendisinin önde olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin kendisini yenemedikleri için siyasi zulüm yaparak aleyhinde dava açtıklarını öne sürdü. Trump, "Bunun ABD'de olmasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.
DURUŞMA 27 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 27 dakika süren duruşmaya Trump, avukatları John Lauro ve Todd Blanche ile katıldı.
Hakim Moxila Upadhyaya bir sonraki duruşma tarihini 28 Ağustos 2023 saat 10.00 olarak belirledi.
TRUMP'A YÖNELİK DÖRT SUÇLAMA
Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimleri ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını arasında yaşananlara odaklanan son davada ise Trump'a dört suçlama yöneltiliyor;
ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo
Resmi süreci engellemeye yönelik komplo
Resmi süreci engelleme
ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo
4 AYDA 3 KEZ SANIK OLARAK MAHKEMEYE ÇIKTI
BBC'de yer alan haberde, Trump'ın son dört ayda üç kez sanık sıfatıyla mahkemeye çıktığı belirtildi.
Trump hakkında daha önce açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtecilik yapmak.
TRUMP'TAN MESAJ
Mahkemeye gelmeden önce kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Trump, "Şimdi bozuk, hileli ve çalınmış bir seçime meydan okuduğum için gözaltına alınmak üzere Washington DC'ye gidiyorum. Bu, büyük bir onur çünkü sizler için gözaltına alınıyorum. Amerika'yı yeniden mükemmel yap." ifadelerini kullandı.
Trump, Biden ve ailesinin yabancı ülkelerden aldığı rüşvetler dahil milyonlarca dolar çaldığını ileri sürerek, kendisine uygulanan muamelenin adil olmadığını savundu. Trump, ülkesinin geriye gittiğini iddia etti.
BIDEN MAHKEMEYİ TAKİP ETMİYOR
Bu hafta tatilde olan ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde Delaware'de bisiklet turuna çıkmıştı.
Gazetecilerin, Trump'ın bugünkü mahkemesini takip edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna Biden, "Hayır." yanıtını vermişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.