Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıktı, hakkındaki suçlamaları reddeti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"

Hakim Moxila Upadhyaya bir sonraki duruşma tarihini 28 Ağustos 2023 saat 10.00 olarak belirledi.

Yaklaşık 27 dakika süren duruşmaya Trump, avukatları John Lauro ve Todd Blanche ile katıldı.

Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimleri ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını arasında yaşananlara odaklanan son davada ise Trump'a dört suçlama yöneltiliyor;

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4 AYDA 3 KEZ SANIK OLARAK MAHKEMEYE ÇIKTI

BBC'de yer alan haberde, Trump'ın son dört ayda üç kez sanık sıfatıyla mahkemeye çıktığı belirtildi.

Trump hakkında daha önce açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtecilik yapmak.