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Eski ABD pilotu Çin pilotlarına uçak gemilerine iniş eğitimi vermekle suçlanıyor

Avustralya'da tutuklanan eski ABD Deniz Piyadeleri pilotu Daniel Duggan, yasa dışı şekilde Çin askeri pilotlarına uçak gemilerine iniş yapmak dahil deniz havacılığı eğitimi vermek suçundan yargılanacak.

Eski ABD pilotu Çin pilotlarına uçak gemilerine iniş eğitimi vermekle suçlanıyor
AA

ABD'nin talebi üzerine ekimde Avustralya'nın bir kasabasında tutuklanan Duggan hakkında hazırlanan iddianame, Washington Bölge Mahkemesi tarafından açıklandı.

2017’de başlayan soruşturmayı içeren iddianamede, "Duggan, 2010 ve 2012'de üç kez bir Güney Afrika uçuş okulu aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti pilotlarına askeri eğitim sağladı." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika merkezli uçuş okulunun Çin'de de şubesinin bulunduğu ve yöneticileri arasında bir Güney Afrika, bir İngiltere vatandaşının yanı sıra Çin ordusu için askeri bilgi toplayan bir Çin vatandaşının olduğu aktarılan iddianamede, Duggan'ın, başta uçak gemilerine inişiyle ilgili taktikler olmak üzere Çin pilot kursiyerlerine deniz havacılığıyla ilgili birçok konuda eğitim verdiği ileri sürüldü.

Bu eğitimi vermesi için ismi ve görevi açıklanmayan bir Çin vatandaşı ile sözleşme imzaladığı iddia edilen Duggan’a ABD Dışişleri tarafından e-posta yoluyla bu konuda uyarı yapıldığı ancak eski pilotun ABD hükümetinden izin almadığı belirtildi.

ABD UÇAKLARIYLA ÇİN PİLOTLARINI EĞİTMİŞ

İddianamede, Duggan’ın ABD ve Avustralya çifte vatandaşı olduğu, 2009'dan başlamak üzere sık sık Avustralya, ABD, Çin ve Güney Afrika arasında seyahat ettiği, 2010'da Çin’e havacılık ve uçak gemisi eğitimleri hakkında bir rapor sunduğu ve ABD tarafından Çin'e uygulanan silah ambargosu ihlaline karıştığı ileri sürüldü.

Duggan ile anlaşma yapan Çin vatandaşının aynı zamanda Çinli pilotlara deniz havacılığı eğitimi verilmesi için söz konusu uçuş okulu ile Çin arasındaki anlaşmaya aracılık ettiği iddia edilendianamede, anlaşma kapsamında Güney Afrika’daki uçuş okulunun Duggan'ın desteğiyle, ABD hükümetine Çin pilotlarına eğitim vereceğini deklare etmeden ABD’li bir şirketten T-2 Buckeye tipi eğitim uçağı aldığı belirtildi.

İLK DURUŞMANIN BU HAFTA YAPILMASI BEKLENİYOR

Duggan, savunma hizmetlerini yasa dışı şekilde Çin'e ihraç etmek, ABD'yi dolandırmak, kara para aklamak ve silah ihracatı kontrol yasası ile uluslararası silah trafiği düzenlemelerini ihlal etmek de dahil dört suçtan yargılanacak.

21 Ekim 2022’de Orange kasabasında gözaltına alınan ve Sidney'de tutuklu bulunan Duggan’ın ilk duruşmasının bu hafta yapılması bekleniyor.

ABD ile Avustralya arasında suçluların iadesine ilişkin anlaşma var ancak Duggan’ın avukatı Dennis Miralis müvekkilinin ABD vatandaşlığından vazgeçtiğini ve Avustralya vatandaşı olarak herhangi bir yasayı ihlal etmediğini savunuyor.

Duggan, ABD Deniz Piyadelerinde 10 yıl görev yaptıktan sonra 2002'de Avustralya'ya, daha sonra 2014'te Pekin’e taşınmıştı.

Dışişlerinin uyarılarına rağmen Çin ile ilişkilerine devam ettiği iddia edilen Duggan, ABD’nin radarına 2014’te bir kez daha takılmıştı.

Temmuz 2014'te Kanada'da tutuklanan ve ABD askeri uçak tasarımlarına ilişkin bilgilerin çalınmasını da içeren yüksek profilli bilgisayar korsanlığı davasında suçunu kabul edip hapis cezasına çarptırılan Çinli iş adamı Su Bin’in Duggan ile Pekin’de aynı adreste kaldığı tespit edilmişti.

Duggan’ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İngiltere de Çin’e askeri eğitim verme iddialarına isimleri karışan vatandaşları hakkında yasal işlem başlattığını açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

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