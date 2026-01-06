Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski CHP ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eski CHP ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu

        CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski CHP ilçe başkanı ofisinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ocakçı’dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gittiklerinde Ocakçı’yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu: 1 kişi yaralandı

        Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Uçan çatı sonucu yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 araçta hasar oluştu. Olay, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1222. Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı yoldan geçen bir kişinin ayağının üzerine düşerken, çatıdan kopan küçük parçalar park halindeki araca da zarar verdi. Yaralı, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.   'ARACI YAPTIRMAK İÇİN EMENAT ALDIM' Mahalle sakini Erol Öztürk, "Aracı yaptırmak için emanet aldım. Geldim buraya çatı uçtu. Kim karşılayacak bunun masrafını? Bilmiyorum. Bir arkadaşın da ayağına düştü. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 