Eski Cumhuriyetçi vali Arnold Schwarzenegger Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Arnold Schwarzenegger; "On yıllardır ulusal borçtan bahsediyoruz. On yıllardır, bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltirken sınırı güvence altına alan kapsamlı bir göçmenlik reformu hakkında konuşuyoruz. Ve Washington hiçbir şey yapmıyor. Sorunlar devam ediyor ve hepimiz daha da öfkeleniyoruz. Çünkü sorunlardan fayda sağlayan bir tek siz değilsiniz, yani halk. Bu saçmalıktan fayda sağlayan tek kişi, Amerikalıların hayatlarını daha iyi hale getirecek kamu hizmeti için seçimleri kazanma amacıyla konuşan politikacılardır" ifadesini kullandı.

Eski başkan Donald Trump'ın 4 yıl daha başkanlık yapmasını istemediğini söyleyen Arnold Schwarzenegger; "Bu, bizi daha öfkeli, daha bölünmüş ve daha nefret dolu hale getirecek, hiçbir sonucun olmayacağı dört yıl demek" yorumunu yaptı.