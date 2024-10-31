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        Haberler Dünyadan Eski Cumhuriyetçi vali Arnold Schwarzenegger Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıkladı - Magazin haberleri

        Eski Cumhuriyetçi vali Arnold Schwarzenegger Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıkladı

        Uzun yıllar Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak California valiliği yapan Arnold Schwarzenegger, 5 Kasım seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:47 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:47
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        ABD'de muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti mensubu olarak bir dönem California valiliği yapan ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

        2003 - 2011 arasında valilik yapan 77 yaşındaki ünlü oyuncu, X platformunda görüşünü paylaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 4 yıl daha ABD'yi yönetmesini istemediğini belirtti.

        "Görüşlerimi paylaşmaktan çekinmiyorum ama siyasetten nefret ediyorum ve çoğu siyasetçiye güvenmiyorum" diyen Schwarzenegger, "İnsanların benim görüşlerimi duymak istemelerini de anlıyorum çünkü ben sadece bir ünlü değilim, eski Cumhuriyetçi valiyim" ifadesini kullandı.

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        "Dürüst olayım, partiyi de sevmiyorum" diyen Avusturya doğumlu ABD'li oyuncu; "Cumhuriyetçilerim serbest piyasanın güzelliğini unuttular, bütçe açıklarını artırdılar ve seçim sonuçlarını reddettiler" diye konuştu.

        'Terminatör' serisinin yıldızı; "Ben bir Cumhuriyetçiden önce daima bir ABD'li olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'e oy veriyorum" diye yazdı.

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        Arnold Schwarzenegger; "On yıllardır ulusal borçtan bahsediyoruz. On yıllardır, bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltirken sınırı güvence altına alan kapsamlı bir göçmenlik reformu hakkında konuşuyoruz. Ve Washington hiçbir şey yapmıyor. Sorunlar devam ediyor ve hepimiz daha da öfkeleniyoruz. Çünkü sorunlardan fayda sağlayan bir tek siz değilsiniz, yani halk. Bu saçmalıktan fayda sağlayan tek kişi, Amerikalıların hayatlarını daha iyi hale getirecek kamu hizmeti için seçimleri kazanma amacıyla konuşan politikacılardır" ifadesini kullandı.

        Eski başkan Donald Trump'ın 4 yıl daha başkanlık yapmasını istemediğini söyleyen Arnold Schwarzenegger; "Bu, bizi daha öfkeli, daha bölünmüş ve daha nefret dolu hale getirecek, hiçbir sonucun olmayacağı dört yıl demek" yorumunu yaptı.

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        ERKEN OY VERDİLER

        Öte yandan ABD'de 60'ıncı başkanlık seçimleri için posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme işlemi sürüyor.

        Önceki gün gala kıyafetiyle oy kullanan Selena Gomez'in ardından bu defa Jennifer Aniston da erken oy verme işlemini tamamladığını belirten bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Emmy ödüllü oyuncu, erken oy aşamasında Kamala Harris ile Tim Walz'a oy verdiğini açıkladı.

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        Jennifer Aniston, sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için de oy verdiğini kaydetti.

        Korku, kaos ve demokrasilerine yönelik saldırı dönemini sonlandırmaya ve onları birleştirecek birine oy verme çağrısı yapan Jennifer Aniston, Kamala Harris ile Tim Walz'a "gururla oy verdiğini" açıkladı.

        #Arnold Schwarzenegger
        #Donald Trump
        #Kamala Harris
        #demokrat parti
        #ABD seçimi
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