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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

ZERRİN GÜNGÖR KİMDİR?

Zerrin Güngör, 20.03.1955 tarihinde Kırşehir’de doğdu. Kırşehir Lisesi'ni bitiren Güngör, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1976 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu.

Zerrin Güngör, 05.06.1985 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 15.10.1999 tarihinde Danıştay Savcılığına atandı. 12.06.2008 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.06.2012 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18.07.2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçildi. 2013-2016 yılları arasında Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğininin Dönem Başkanlığını yürüttü. 11.07.2017 tarihinde yeniden Danıştay Başkanlığına seçilen ve 20.03.2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılan Güngör evli ve iki çocuk annesi.

ETİK KURULU NEDİR?

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun görevleri

Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve yetkilidir.

11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmişti.

Kurulun başkanlığını bu atamaya kadar eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yürütüyordu.