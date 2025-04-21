Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
Antalya'da, eski eşi 36 yaşındaki Pınar Zorlu'yu üzerine benzin dökerek yakıp, öldüren 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 21 Nisan'daki 2'nci duruşma öncesi organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Üzer'in ölümü ile dava dosyası düştü
Antalya'da Gürhan Üzer (42), 31 Aralık 2024'te, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun (36) Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine gitti.
BENZİNİ DÖKÜP ÇAKMAĞI ÇAKTI
DHA'daki habere göre burada yaşanan tartışma sırasında yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döken Üzer, çakmakla ateşe verdi.
PINAR 20 GÜN SONRA CAN VERDİ
Yaralanan Pınar Zorlu, 20 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Gürhan Üzer olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.
BİRÇOK 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI VARDI
Üzer ilk ifadesinde, eski eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini, olay sabahı benzin aldığını ve bu eylemi tartışma sırasında gerçekleştirdiğini söyledi. Zorlu'nun daha önce Üzer hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
DAVA DOSYASI DÜŞTÜ
'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Gürhan Üzer'in yargılanmasına, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sağlık durumu nedeniyle ilk duruşmaya katılamadı.
KATİL ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ
4'üncü evre pankreas kanseri olan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanık, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Nisan'da 2'nci duruşması yapılacak Üzer'in ölümü ile dava dosyası düştü.