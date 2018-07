Bursa'da yaşayan Yaşar Nazım Coşkunsoy (53), 2013 yılında 2 çocuk annesi Selma C. ile tanıştı. O dönemde evli olan Selma C. Yaşar Coşkunsoy'dan boşanması için kendisine yardım etmesini istedi. Coşkunsoy Selma C.'ye yardım etmeyi kabul etti. Önce çocuklarıyla birlikte Selma C.'ye ev tutan Coşkunsoy, ardından boşanması için gerekli maddi desteği vererek Selma C.'nin eşinden boşanmasına yardımcı oldu. O süreçten sonra aralarında duygusal bağ olan Yaşar Coşkunsoy ve Selma C., yaşadıkları geçimsizlik sebebi ile ayrıldı. Ayrıldıktan 6 ay sonra yeniden barışan ve bu sefer nikah masasına oturan çiftin evliliği Yaşar Coşkunsoy'un iddiasına göre eşinin kendisini dolandırmasıyla bitti.

YARDIM ÇAĞIRDI, ŞOKA GİRDİ: KAPILARI KİLİTLEYİP GİTMİŞ

Coşkunsoy, 9 Mayıs 2016 tarihinde Mehmet S. isimli şahıstan elektrik üzerine çalıştırdığı iş yerini devraldı. Yaklaşık 3 ay iş yerini çalıştıran Coşkunsoy'un üzerine temmuz ayında 2 ton ağırlığında bir düzenek düştü. Olayda sol bacağı ve sol kolunda ciddi hasar meydana gelen Yaşar Coşkunsoy, bir süre hastanede yattı. Tedavisinin evde devam etmesini isteyen Yaşar Coşkunsoy, evine gitti ve ikinci ameliyat için randevu aldı. Ameliyat olmak üzere hastaneye giden Coşkunsoy, ameliyatın sonraki güne ertelenmesi üzerine eşi Selma C. ile birlikte evine geldi. Coşkunsoy'un iddiasına göre Selma C. çöp dökmek için evden çıktı. Uzun süre geri dönmeyince eşine seslenen Coşkunsoy karşılık bulamayınca telefonla aradı. Telefonlarının da kapalı olduğunu gören Coşkunsoy, kolluk kuvvetlerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri Selma C.'nin çıkarken evin kapılarını kilitlediğini tespit etti ve çilingir yardımıyla kapıları açtırdı. Konuyla ilgili ifade veren Yaşar Coşkunsoy, eşinin giderken evdeki bütün parayı ve bilgisayarını aldığını belirterek olayla ilgili inceleme yapılmasını istedi.

SAHTE SENETLE HACİZ



Coşkunsoy, kendisi için asıl zorlu dönemin bundan sonra başladığını ve eşiyle iş yerini devraldığı Mehmet S'nin birlik olarak sahte senet hazırladıklarını, birkaç avukat, daha önce yanında çalıştırdığı muhasebecisi ve tefeci olarak tanıdığı bir iki kişinin de desteğiyle eline avucunda ne varsa icra yoluyla aldıklarını iddia etti. Coşkunsoy, "Eşim iş yerini devraldığım Mehmet S. ile birlik oldu. Mayıs ayında aldığım ve hiçbir borcu kalmayan iş yerimle ilgili sahte senet hazırladılar. Bu senedi avukatlarına götürdüler ve avukatları aracılığıyla araçlarıma ve iş yerime icra yoluyla haciz koydular. Önce arabalarımı aldılar sonra iş yerimi hatta evimi bile kaybettim. Senedin sahte olduğu bilirkişi raporuyla belgelendi ve şahıslar hakkında belgede sahtecilikten dava açıldı. Sanıklar o kadar iyi organize oldular ki sadece paramı kaybetmekle kalmadım birçok suçtan bana dava açtılar ve onların ceza alması gerekirken ben ceza aldım. Aylardır hukuk mücadelesi veriyorum ve kaybettiklerimi geri alana kadar da uğraşacağım" dedi.