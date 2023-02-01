Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya´ya giden Yeter, her yıl Türkiye´ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba´nın hayatının kaybettiği belirlendi. Zorba´nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp´a gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğü itiraf etti.