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Haberler Gündem Aydın'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! - Güncel haberler
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Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın´ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki Celal Taşkıran Almanya´da yaşayan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi 69 yaşındaki Yeter Zorba´yı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aydın'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! - Güncel haberler
DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi.

Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya´ya giden Yeter, her yıl Türkiye´ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı.

15 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba´nın hayatının kaybettiği belirlendi. Zorba´nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp´a gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğü itiraf etti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran´ın, eski eşi Yeter Zorba´yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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