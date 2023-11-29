Bursa'da eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
Bursa'da bir kişi, yolda karşılaştığı eski eşini "kıskançlık" tartışmasında bıçakladı. Yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaçan ve jandarma tarafından yakalanan zanlı tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, K.Ö. (40), ayrıldığı eşi M.Y. (35) ile yolda karşılaştı.
İkili arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıktı. K.Ö., tartışma sırasında M.Y.'yi karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan K.Ö. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen K.Ö., ifadesinde eski eşi ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi. K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.