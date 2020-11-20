Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde T.B., tartıştığı eski eşini sokak ortasına bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Erenler ilçesi Çukurahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö. isimli kadın bir süre önce boşandığı T.B. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında çıkan tartışma sonucunda T.B., eski eşi Y.Ö.’yü bıçaklayarak yaraladı. olay yerine sevk edilen ekiplerce yaralı kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli T.B. ise olayın hemen ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan T.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.