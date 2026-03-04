Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski futbolcu Hakan Erken, halı sahada kalp krizi geçirip, öldü | Son dakika haberleri

        Eski futbolcu Hakan Erken, halı sahada kalp krizi geçirip, öldü

        Bursa'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu 51 yaşındaki Hakan Erken, hayatını kaybetti. Erken'in fenalaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 18:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halı sahada kalp krizi geçirip, öldü

        Bursa'daki olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı.

        Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erken'in fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması; şoföre küfür etti minibüse tekme attı

        Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!