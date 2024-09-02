Eski hakemler değerlendirdi: Immobile-Manaj pozisyonunda karar doğru mu?
Beşiktaş'ın Sivasspor'u konuk ettiği maçta Ciro Immobile, Rey Manaj ile yaşadığı tartışma sonucunda sarı kart gördü. Sivasspor cephesi ise kırmızı kart bekledi. İşte hakemlerin yorumları...
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından Sivasspor'u konuk ettiği mücadelede Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı.
Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.
TRIO'DA POZİSYONA NE DEDİLER?
"Maçın 4. dakikasında Immobile-Manaj pozisyonunda hakemin sarı kart kararı doğru mu?" [Trio]
Bahattin Duran: "Manaj'ın ilk başta yaptığı hareket sportmence değil. Immobile'ye sarılıyor. O anda Immobile sinirleniyor ve her iki eliyle boynundan tutup, Manaj'ı aşağıya doğru çekiyor. Manaj'ın ilk yaptığı hareketin cezası sarı kart. Immobile, Manaj'ın baş ve boyun bölgesine ellerini bastırıyorsa kırmızı kart. Burada bir vurma görmedim. Immobile şiddetli elleriyle indirdiyse kırmızı, tutup aşağıya çektiyse sarı kart. Benim gördüğüm görüntülerden sarı kart yeterli. Manaj'a da bir kart çıkmalıydı."
Deniz Çoban: "Ben burada gaddarlık görmüyorum. Beline sarılan Manaj'a tepki için Immobile döndü ve iki eliyle boynundan tutup, yere ittirdi. Bunun cezası sarı kart. Bu görüntülerde daha fazlasını görmedim. Yere şiddetli ittirip kafasını yere çarptırmıyor. Her açıdan baktım, bana göre sarı kart. Hakemin eksikliği, Manaj'a kart vermemesi."
Bülent Yıldırım: "Ben de aksini görmedim. Hakemin görüş açısında, şiddeti gösterecek sert bir müdahale hiçbir açıda yok. Bu yüzden VAR karışamaz. Hakem de zaten görmüş. Hakemin kararı yeterli. Bu tarz ikili eşleşmelerde, bu tip hareketlerde mutlaka tahrik vardır. Hakem tecrübe eksikliğinden anlayamamış. Manaj'a da kart çıkmalıydı."