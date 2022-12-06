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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Büşra Pekin, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti."Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım" ifadeleriyle gündeme gelen Büşra Peki son haliyle herkesi yıllar içerisindeki değişimi...

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  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Büşra Pekin, oyunculuğunun yanı sıra yıllar içerisindeki değişimi ile adından söz ettiriyor.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyunucu yıllar içerisindeki değişimi ile gündeme geldi.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Kilo veren ve saç rengini değiştiren Pekin adeta bambaşka birine dönümüştü.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Dilberay filmindeki oyunculuğuyla alkış toplayan Büşra Pekin şimdilerde Hasan Can Kaya ile film çekiyor.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Estetik iddialarıyla gündeme gelen Pekin, "Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla." dedi.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    YÜZÜMDE BİR TANE ESTETİK VAR

    Pekin; "Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım" ifadelerini kullanmıştı." ifadelerini kullandı.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    Ünlü oyuncu Büşra Pekin'in son halini görenler tanımakta zorluk çekti.
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

    İşte, Büşra Pekin'in son hali...
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!
  • Eski halinden eser yok! Ünlü oyuncu Büşra Pekin bir değişti pir değişti, son halini kimse tanıyamadı!

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