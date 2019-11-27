İstanbul Şişli’de 14 Kasım gecesi, yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi ve rejim muhalifi olarak bilinen Mesut Mevlevi cinayetinde yer alan zanlı yakalandı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, yaptıkları titiz çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardın zanlı olduğu belirlenen A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor..
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