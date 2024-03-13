Bahçelievler'de eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik’i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler’deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Çelik Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden bıçakladı. Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik’in bıçakladığını söylemişti.