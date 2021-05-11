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HaberlerGündem3. SayfaEski karısını beyzbol sopasıyla darbetti! - Haberler
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Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti!

Kadına yönelik şiddet bir kez daha dehşete düşürdü. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darbedildi. Darp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Eski karısını beyzbol sopasıyla darbetti! - Haberler
Eski karısını beyzbol sopasıyla darbetti!
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İHA

Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.'den 2 bin TL borç istedi. E.H.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti.

İHA'nın haberine göre, bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan E.H.’yi beyzbol sopasıyla acımasızca darbetmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopasıyla darbeden G.Ş., E.H.'ye hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.

Genç kadının darbedildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.'yi acımasızca darbetmeye başlıyor.

Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darbedilen genç kadının yardımına koşuyor.

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