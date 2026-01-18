Habertürk
        Eski NBA oyuncusu Lamar Odom, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

        Lamar Odom, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

        Los Angeles Lakers basketbol takımının eski yıldızlarından Lamar Odom, daha önce de başına dertler açan kötü alışkanlıklarından kurtulamıyor. Bu defa alkollü araç kullanma ve diğer trafik kuralı ihlalleri nedeniyle gözaltında

        Giriş: 18.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:17
        Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
        Eski NBA yıldızı Lamar Odom'un, alkol yüzünden başı dertten kurtulmuyor. 46 yaşındaki eski Los Angeles Lakers oyuncusu, dün sabah erken saatlerde alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı. Odom, alkollü araç kullanma suçunun yanı sıra, hız sınırı aşmak ve hatalı şerit değiştirme gibi iki trafik ihlaliyle de suçlandı.

        Halen gözaltında tutulduğu öğrenilen Lamar Odom, uzun yıllar uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. 2013'te alkollü araç kullanmaktan tutuklanan eski basketbol yıldızı, 2015'te Las Vegas'ta uyuşturu madde etkisi altında baygın halde bulunmuş ve ölümden dönmüştü.

        2013'te evlendiği ve 3 yıl evli kaldığı eski eşi Khloe Kardashian, uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için Lamar Odom'a yardımcı olmuştu. Ancak 2016'da Odom'un tekrar uyuşturucu kullandığını öğrenince araları bozulmuştu. Geçen yıl 'The Kardashians' adlı realite şovda Khloe Kardashian, Lamar Odom'un tekrar uyuşturucu kullandığını öğrendiğinde onun yüzüne yumruk attığı anı anlatmıştı.

