Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyenler için zaman giderek daralıyor. 1 Ocak 2016’dan önce verilen ehliyetlerin yenilenmemesi durumunda eski sürücü belgeleri yasal olarak geçerliliğini yitirecek. Yenileme sürecini hâlâ tamamlamamış olan sürücüler açısından kritik bir döneme girilirken, şu an için sadece 15 TL karşılığında yeni tip ehliyet sahibi olmak mümkün olsa da bu ücret, Ağustos ayından itibaren 7 bin TL'ye çıkacak. Peki, eski tip ehliyetler ne zamana kadar kullanılabilecek? Ehliyet yenileme işlemleri nereden, nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekli? İşte, detaylar...