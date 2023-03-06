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Eski Venezuela lideri Hugo Chavez, ölümünün 10. yılında anıldı

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez, ölümünün 10. yıl dönümünde başkent Karakas ve pek çok şehirde anıldı. Devlet Bakanı Nicolas Maduro, yayımladığı mesajda, "Senin büyüklüğün bizim olmak istediğimiz değerin ölçüsüdür, sen sonsuz sevginle bize yol gösteriyorsun ve her zaman göstereceksin" dedi

Eski Venezuela lideri Hugo Chavez, ölümünün 10. yılında anıldı
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AA

Venezuela'da binlerce kişi, ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'i anma yürüyüşüne katıldı.

Başta başkent Karakas olmak üzere birçok kentte, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde Chavez'i anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Chavez'in Askeri Tarih Müzesinde bulunan mozolesine çiçekler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

MADURO'DAN ANMA MESAJI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Nicolas Maduro, Chavez'in halkında kalbinde ve ruhunda yaşadığını belirterek, "Chavez uzak bir hatırda değil, o yaşayan bir varlık, senin büyüklüğün bizim olmak istediğimiz değerin ölçüsüdür, sen sonsuz sevginle bize yol gösteriyorsun ve her zaman göstereceksin." ifadesini kullandı.

Karakas'taki Teresa Carreno tiyatrosunda düzenlenen anma törenine, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Küba eski Devlet Başkanı Raul Castro, Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Ekvador eski Cumhurbaşkanı Rafael Correa ve Honduras eski Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya katıldı.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Bolivya Devlet Başkanı Arce, Chavez'in 1999'da seçimleri kazanarak Venezuela'yı dönüştürdüğünü, Latin Amerika ve Karayipler'de sosyalizmi inşa ettiğini söyledi. Bolivya eski Devlet Başkanı Morales de düşmana karşı birlik içerisinde olunması gerektiğini kaydetti. Ekvador eski Cumhurbaşkanı Correa ise Chavez'in açtığı umut çığlığının hiçbir zaman sönmeyeceğine işaret ederek, "Hayat ve kader onu Venezuela halkının başına getirdiğinde, Latin Amerika'da bir bilinç, kardeşlik, egemenlik ve inanç devrimine öncülük etme sözünü yerine getirmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

HUGO CHAVEZ'İN ÖLÜMÜ

Venezuela'nın batısındaki Barinas eyaletine bağlı Sabanetas'ta doğan Hugo Rafael Chavez Frias, siyasi kariyerine 6 Aralık 1998 seçimlerinde kazandığı zaferle başlamıştı.

İlk kez Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez, Küba'da 4 kez ameliyat olmasının ardından 18 Şubat 2013'te ülkesine dönmüş ve Karakas'taki askeri hastanede tedavi görmüştü.

Venezuela'yı 14 yıl yöneten Chavez, 5 Mart 2013'te 58 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Ülkede büyük üzüntüye yol açan Chavez'in ölümünün ardından 7 günlük ulusal yas ilan edilmiş ve cenaze törenine 2 milyonu aşkın kişi katılmıştı.

*Haberin ilk fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

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