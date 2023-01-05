"BAŞKA GELİRİMİZ YOK"

Geçimlerini sağlamak için balıkçılıkla uğraştıklarını belirten 58 yaşındaki Gıyas Kılıç, "Kazma ve kürek yardımıyla buzda açtığımız deliklerden 10 metre uzunluğundaki sırıkla ağları uzatıyoruz. 100 metre boyunda ağları seriyoruz. Çoluk çocuğumuz geçindirmek için mecbur bu işi yapıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Buz kalınlığı henüz 4-5 santimetre tehlikeli ama biz buna alıştık. Yaklaşık 1 hafta suda kalacak olan ağları daha sonra gelip çekeceğiz. Topladığımız balıkları pazarda satacağız" diye konuştu.