Eskişehir'de orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın paniği

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Ormanda yaklaşık 10 dönümlük alandaki çam ağaçları zarar gördü. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, sabah saatlerine kadar soğutma çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Ekiplerimizin desteği ile yangının etrafını çevirdik şu an. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın paniği
Eskişehir'de orman yangını
0:00 / 0:00
DHA

Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi mevkiindeki bulunan karaçam ormanında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenler Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına, Eskişehir´in yanı sıra Kütahya, Bolu ve Ankara´dan gelen ekiplerce müdahale edildi.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 5 su tankı, 5 itfaiye ekibi, 60´ı Hamidiye, Üçbaşlı ve Narlı kırsal mahallelerden gelenler olmak üzere 100 kişi katıldı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler 5 saatte kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre; Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çalışmaların sabah saatlerine kadar süreceğini belirterek, "Akşam üzeri rüzgar çok fazla olduğu için bizi korkuttu. Toplam 100 dönümlük bir arazide, kısmen tepe yangını, kısmen de örtü yangını şeklinde gelişti. Eskişehir AFAD'ın koordinesinde Valiliğimizin talimatı ile Mihalıççık Kaymakamlığı'mızın, jandarmamızın ve sağlık ekiplerimizin desteği ile yangının etrafını çevirdik şu an. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sabaha karşı hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tabii ki erken müdahale edildi ama burası şehre uzak. Akşam üzeri helikopter desteği de olacaktı ama geç olduğu için helikopterlerin gece uçuşu olmuyor. Balıkesir'de helikopter bekliyor. Gerekirse çağıracağız. Ama şu anki görüntü itibarı ile ihtiyaç olmayacak gibi" diye konuştu.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da 'laf atma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
GÜNDEM'Laf atma' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Başkent'te yasa dışı gösteri yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMAnkara'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen 13 kişiye ...
Son dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi
GÜNDEMBatman ve Şırnak'ta askeri tesise saldırı girişimi
Cumartesi yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı açıkladı: Cumartesi kısıtlama...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ...
Elazığ Sivrice'de 3,8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMElazığ Sivrice'de 3,8'lik deprem
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
GÜNDEMCuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs 2021...
SON DAKİKA! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Habertürk TV'ye özel flaş açıklamalar
GÜNDEMSP Lideri Karamollaoğlu Habertürk TV'de soruları ...
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
GÜNDEMKarnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
Gençlerin oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü
GÜNDEMGençlerin oyunu ölümlü bitti