        Haberler Gündem Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde 55 sikke ele geçirildi - Güncel haberler

        Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde 55 sikke ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 19:41 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:41
        Tarihi eser niteliğinde 55 sikke ele geçirildi
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin yanındaki çantada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 bronz ve 10 gümüş olmak üzere 55 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Eskişehir
        #eskişehir haber
        #yerel haber
