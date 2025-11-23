Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir haberleri: Binadan düştü, tentede mahsur kaldı | Son dakika haberleri

        Binadan düştü, tentede mahsur kaldı

        Eskişehir'de bir apartmanın ikinci katından düştükten sonra kafe tentesinde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binadan düştü, tentede mahsur kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen olayda 23 yaşındaki Alican A., kaldığı apartmanın ikinci katından düştükten sonra kafe tentesinde mahsur kaldı. Mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

        AA'nın haberine göre olay; Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Bir binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan 23 yaşındaki Alican A., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

        KAFE TENTESİNDE MAHSUR KALDI

        Alican A.'nın binanın altındaki kafenin tentesinde mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        REKLAM

        İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

        Yaralı Alican A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden sedyeyle alındı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı