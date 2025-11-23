Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen olayda 23 yaşındaki Alican A., kaldığı apartmanın ikinci katından düştükten sonra kafe tentesinde mahsur kaldı. Mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

AA'nın haberine göre olay; Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Bir binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan 23 yaşındaki Alican A., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

KAFE TENTESİNDE MAHSUR KALDI

Alican A.'nın binanın altındaki kafenin tentesinde mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yaralı Alican A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden sedyeyle alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.