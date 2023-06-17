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Genç iş insanı Fatih Yiğit, otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi

DHA

Genç iş insanı Fatih Yiğit, otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yiğit (36), yaşamını yitirdi. 
Kaza, akşam saatlerinde EskişehirKütahya karayolu 11´inci kilometrede meydana geldi. Türkiye Genç İş insanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit yönetimindeki 06 FY 2646 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit´in cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)
2023-06-17 21:28:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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