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        Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi

        ESKİŞEHİR´deyolun karşısına geçen yaya Mehmet Y.´ye çarparak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa O.T., polisin yaklaşık 50 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece ev hapsine alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:20
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        Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi
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        ESKİŞEHİR´deyolun karşısına geçen yaya Mehmet Y.´ye çarparak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa O.T., polisin yaklaşık 50 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece ev hapsine alındı.

        Kaza, 28 Eylül akşamı Tepebaşı ilçesine bağlı Eğitimciler Caddesi´nde meydana geldi. Yaya Mehmet Y.´ye yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Mehmet Y. yaralanırken, otomobilin sürücüsü durmayıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Mehmet Y., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobilin yayaya çarparak kaçtığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Y.´nin yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaklaşık 50 saatlik kamera incelemesi sonucu, kaçan sürücüsünün Mustafa O.T. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa O.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan sürücü Mustafa O.T.´ye ev hapsi cezası verildi. Soruşturma sürüyor.

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