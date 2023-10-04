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        Eskişehir'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        ESKİŞEHİR'dearalarındahusumet olduğu belirtilen iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:25
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        Eskişehir'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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        ESKİŞEHİR'dearalarındahusumet olduğu belirtilen iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasındaki silahlı arbedede Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Y. silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., burada tedavi altına alındı. İhbarla gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Y.'nin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yeri ile ailelerin yaşadığı mahallede güvenlik tedbiri aldı. Soruşturma sürüyor.

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