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        Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'deOsmanlıdönemine ait, değeri 400 bin dolar olduğu belirlenen porselen vazo, karo ve tablolar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:00
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        Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR'deOsmanlıdönemine ait, değeri 400 bin dolar olduğu belirlenen porselen vazo, karo ve tablolar ele geçirildi.

        Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 1 şüphelinin kaçak yollardan aldığı tarihi eserleri satmak istediği bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 3 adet İznik menşeli porselen vazo, 2 adet ahşap çerçeveli tablo, 5 adet karodan oluşan tablo, 6 adet İznik menşeli porselen karo ve 4 adet İznik menşeli porselen karo ele geçirildi. Tarihi eserlerin 400 bin dolar değerinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatılırken, tarihi eserler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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