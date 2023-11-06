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        33 yıldır tekerlekli sandalye ile çıktığı kuledeki görevinden emekli oldu

        ESKİŞEHİR'deOsman Ciga (71), 33 yıldır tekerlekli sandalye ile çıktığı 1652 rakımdaki Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki görevinden emekli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:55
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        33 yıldır tekerlekli sandalye ile çıktığı kuledeki görevinden emekli oldu
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        ESKİŞEHİR'deOsman Ciga (71), 33 yıldır tekerlekli sandalye ile çıktığı 1652 rakımdaki Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki görevinden emekli oldu.

        Seyitgazi ilçesi İdrisyayla Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 7 torunu olan Osman Ciga, 1987'de ormanda çalışırken kesilen bir ağacın üzerine devrilmesi ile belden aşağısı felç oldu. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin teklifi ile Ciga, 1990'da Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde eşi Ayşe Ciga (66) ile çalışmaya başladı. Elinden düşürmediği dürbün ile ormanları gözetleyen Ciga için gözetleme kulesine ayrıca asansör yapıldı.

        'KULE BENİM EVİM GİBİYDİ'

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 33 yıldır çalışan Osman Ciga, son kez kule gözetleme görevini yerine getirerek sağlık sorunları nedeniyle emekli oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, ziyaret ettiği Ciga çifti ile pasta kesip, emekliliğini kutladı. Osman Ciga, "Engelime rağmen çok sevdiğim için ormandan ayrılamadım. Bölge Müdürlüğümüzün yaptırdığı engelli asansörü sayesinde kulede 33 yıl görev yaptım. Çok sayıda yangın, ihbarlarımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Kule benim evim gibiydi, artık emekli oldum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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