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        2 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre iyi hal indirimli 7,5 yıl hapis

        ESKİŞEHİR´de2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaraladığı fabrika servis otobüsü kazası davasında tutuksuz yargılanan sürücü Mehmet İlik (32) iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:30
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        2 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoföre iyi hal indirimli 7,5 yıl hapis
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        ESKİŞEHİR´de2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaraladığı fabrika servis otobüsü kazası davasında tutuksuz yargılanan sürücü Mehmet İlik (32) iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaza, 2020 yılı Ağustos ayında Eskişehir-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde meydana geldi. Mehmet İlik yönetimindeki beyaz eşya fabrikasının işçilerini taşıyan 26 S 0283 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. Kazada yan yatan araçtaki fabrika işçilerinden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuklandı.

        Mehmet ilik hakkında Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 2021 yılında tahliye edilen otobüs şoförü sanık Mehmet İlik´e `Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak´ suçundan iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapis cezası verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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