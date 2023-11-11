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        Eskişehir´de 2 öğretmen hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİR´debiyoloji öğretmeni Elif Aslan (36) bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, sınıf öğretmenliği yapan Ersin Dirisağlık (44) ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:00
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        Eskişehir´de 2 öğretmen hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR´debiyoloji öğretmeni Elif Aslan (36) bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, sınıf öğretmenliği yapan Ersin Dirisağlık (44) ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi´nde biyoloji öğretmeni olan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Elif Aslan hayatını kaybetti. Aslan´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi İzmir´de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi´ndeki 24 Kasım İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olan Ersin Dirisağlık ise geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dirisağlık´ın yarın öğle namazının ardından Yörük Karacaören Mahallesi´nde toprağa verileceği belirtildi.

        2 öğretmenin aynı gün hayatını kaybetmesi Milli Eğitim camiasında üzüntüye neden oldu. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Elif öğretmen tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 24 Kasım İlkokulu sınıf öğretmenimiz Ersin Dirisağlık da vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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        Galeri

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