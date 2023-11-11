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        Eskişehir merkezli 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 gözaltı

        ESKİŞEHİRmerkezli 3 ilde düzenlenen operasyona, sosyal medyadan kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:20
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        Eskişehir merkezli 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 gözaltı
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        ESKİŞEHİRmerkezli 3 ilde düzenlenen operasyona, sosyal medyadan kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin ilanlar verdiğini belirledi. Bir süre takip edilen şüpheliler Ş.F., G.K., N.Y., D.Ö., H.C., M.Y., F.T., E.K. ve S.Ş. Eskişehir, Bolu ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 10 farklı adreste yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira para ve çok sayıda evrak ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri, 2 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Eskişehir´e getirilen 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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