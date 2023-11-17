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        Eskişehir'de işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan 50 bin lira, kamuya aktarıldı

        ESKİŞEHİR'dehaklarında işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan 50 bin lira kamuya aktarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:30
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        Eskişehir'de işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan 50 bin lira, kamuya aktarıldı
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        ESKİŞEHİR'dehaklarında işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan 50 bin lira kamuya aktarıldı.

        Eskişehir Valiliği, ekim ayında sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunmasına yönelik 'Genel Emir' yayınladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy imzası ile yayınlanan kararda, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin yasaklandığı duyuruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de kararın ardından kent merkezindeki dilenci denetimlerini arttırdı. Çalışmalar sonucu dilencilik yapanlara idari işlem cezası uygulandı; topladıkları paralara da el konuldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının ilk 10 ayında 300 kadar dilencilik konusuna yönelik ceza tutanağı tutulduğunu ve toplanan 50 bin liranın kamuya aktarıldığını açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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