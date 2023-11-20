Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu: Şoförlerden biri öldü, diğeri yaralı (2)

ŞOFÖRDENBİRİÖLDÜ

Eskişehir'de köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düşen TIR'lardan birinin şoförü Ramazan Sarıçam (62), Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören diğer TIR şoförü Süleyman Kurt'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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