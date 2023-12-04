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        ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLARAK ARANAN 2 GENÇ, OTOMOBİLLE YAPTIKLARI KAZADA ÖLDÜ

        ESKİŞEHİR´desu arıtma tesisine düşen otomobilde bulunan Ümit Yaşar Çetin (24) ve Bilal Kuru´nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki gencin ailelerinin geçen cuma günü güvenlik güçlerine çocukları ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 03:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 03:38
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        ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLARAK ARANAN 2 GENÇ, OTOMOBİLLE YAPTIKLARI KAZADA ÖLDÜ
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        ESKİŞEHİR´desu arıtma tesisine düşen otomobilde bulunan Ümit Yaşar Çetin (24) ve Bilal Kuru´nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki gencin ailelerinin geçen cuma günü güvenlik güçlerine çocukları ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Çifteler ilçesinde oturan Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru, geçen cuma günü 26 AHD 335 plakalı otomobille ilçeden ayrıldı. Aileleri çevrede yaptıkları aramalarda Çetin ve Kuru´ya ulaşamayınca polis ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekiplerince arama çalışmaları sürerken, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal İmişehir Mahallesi 1´nci Organize Sanayi Bölgesi su arıtma tesisinde kaza yapmış bir araç görenler ihbarda bulundu. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin, kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin ile arkadaşı Bilal Kuru olduğu tespit edildi.

        Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldiği belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten su arıtma tesisine düştüğü anlaşıldı. Kazada araçtan savrulan Ümit Yaşar Çetin'in cansız bedeni otomobilin yanında, arkadaşı Bilal Kuru´nun cansız bedenin ise yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Kaza haberini alan iki gencin aileleri, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

        Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Yaşar Çetin ile Bilal Kuru´nun cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -----------------------------

        -Kaza yapan otomobil

        -Jandarma olay yeri inceleme aracı

        -Jandarma ekibi güvenlik önlemi

        -Ekiplerince incelemesi

        -Takla atan araç

        -Çevrede toplananlar

        -Sağlık ve jandarma ekipleri

        -Genel görüntüler

        Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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