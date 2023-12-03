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        Eskişehir'de TÜGVA Tepebaşı 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Tepebaşı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:37
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        Eskişehir'de TÜGVA Tepebaşı 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Eskişehir'de, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Tepebaşı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gülay Kanatlı Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki tek listeli genel kurulda, Tepebaşı İlçe Temsilcisi Ahmet Korkmaz oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, TÜGVA olarak gençlere hizmet için yola çıktıklarını ifade etti.

        Spor faaliyetleri, geziler ve teknolojik çalışmalarla Eskişehirli gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Genel merkezimiz ve ilçe başkanlarımızın öncülüğünde ilerleyerek Tepebaşı’nın gençlerini destekleyeceğiz. Eskişehir’in kalbinde, Tepebaşı ilçesinde gençliğe yönelik hizmetlerimizi daha da genişleterek sürdürme kararı aldık. Kültürel etkinlikler, eğitim programları ve sosyal projelerle gençlerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkararak topluma olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. TÜGVA olarak bir araya gelerek güç birliği yapacak, gençlerimizi bilgi ve değerlerle donatarak gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

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