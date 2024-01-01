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        Eskişehir'de 'yılbaşı' coşkusu

        ESKİŞEHİR´de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi´nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:00
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        Eskişehir'de 'yılbaşı' coşkusu
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        ESKİŞEHİR´de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi´nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla meşale yakıp, halay çekerek girdi.

        Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi´nde soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2024´e `merhaba´ dedi. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp kendi aralarında halay çekerek kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir´de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 2 bin 600 güvenlik personeli ise görev yaptı.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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