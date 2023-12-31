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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:07
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Şüphelenilen 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ve terazi ele geçildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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