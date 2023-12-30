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        BBP Eskişehir İl Başkanlığına atanan Taha Baksan görevi devraldı

        Eskişehir'de, 5 yıldır Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanlığını yürüten Taha Baksan, düzenlenen törenle görevini Ali Mücahit Destici'ye devrederek atandığı Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:44 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:13
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        BBP Eskişehir İl Başkanlığına atanan Taha Baksan görevi devraldı
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        Eskişehir'de, 5 yıldır Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanlığını yürüten Taha Baksan, düzenlenen törenle görevini Ali Mücahit Destici'ye devrederek atandığı Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı görevine başladı.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki devlet kurumlarının önemli görevler üstlendiğini söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin güvenliğini sağladığını dile getiren Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kentteki üniversitelerin de eğitime büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Sağlık personelinin de Eskişehir için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

        "Fakat yerel düzeyde bütün bu enerjiyi sömüren bir zihniyet var. Sanki emniyeti, sağlığı, eğitimi kendisi yapmış gibi söyleyen bir zihniyet var. Gelecek yerel seçimlerde lütfen bunlara gereken cevabı verin. Eskişehir, dünya sıralamasında en güzel, huzurlu şehirler arasında geçiyor. Bunu sağlayan emniyet mensuplarına buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık, eğitim açısından devletin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Bu nedenle devletin hakkını bir zihniyete yedirmeyin."

        Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman ise Baksan ve Destici'yi tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

        Programa, BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, il yönetimi, partililer ile Alperen Ocakları üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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