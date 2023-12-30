Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde 2023 yılı değerlendirme toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığındaki toplantıda, 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilip, 2024 senesine ait planlama yapıldı.

Toplantının sonunda Çelik, 2023 yılında sorumluluk alanına giren konularda verilen hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, planlamaların üzerinde performans gösterilmesi ve vatandaşların memnuniyeti konusunda üst seviyede hizmet verilmiş olması sebebiyle idarecileri tebrik etti.​​​​​​​