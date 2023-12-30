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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde 2023 yılı değerlendirme toplantısı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:37
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde 2023 yılı değerlendirme toplantısı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığındaki toplantıda, 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilip, 2024 senesine ait planlama yapıldı.

        Toplantının sonunda Çelik, 2023 yılında sorumluluk alanına giren konularda verilen hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, planlamaların üzerinde performans gösterilmesi ve vatandaşların memnuniyeti konusunda üst seviyede hizmet verilmiş olması sebebiyle idarecileri tebrik etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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