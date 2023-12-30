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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:42
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle 2023'ün geride kaldığını, aydınlık ve mutlu yarınlara dair umutlarla yeni bir yıla girildiğini vurguladı.

        2023 yılının Türkiye ve dünya açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir sene olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

        "Atatürk'ün önderliğinde büyük özveriyle kurulan Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü, vatandaşlarımızın ülkenin her köşesindeki etkinliklere coşkulu katılımıyla kutladık. İkinci asra adım olan bu anlamlı yıldönümünün yanı sıra, kimi acı olaylar, felaketler ve sevindirici gelişmeler de yaşadık. Asrın felaketi olarak adlandırılan, çok sayıda vatandaşımızın ölmesine ya da yaralanmasına yol açan deprem, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun timsali olmuştur.

        100 yıldır sosyal ve ekonomik alanda karşılaşılan sorunların aşılmasında vatandaşlarımız her türlü fedakarlığı sergilemiş ve devletimize her zaman büyük destek vermiştir. Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu, köklü kurumları ve sivil toplum örgütleri, zengin kaynakları, birikimleri ve imkanları ile ikinci yüzyılda çok daha iyi bir düzeye ulaşacak, yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacaktır. Bu hedefe ulaşmak, çocuklarımıza ve gençlerimize övünecekleri bir ülke bırakmak, aydınlık yarınlar hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

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