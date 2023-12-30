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        Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı sisle kaplandı

        Eskişehir'de bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:13
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        Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı sisle kaplandı
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        Eskişehir'de bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu.

        Sabaha karşı başlayan ve bazı mahallelerde yoğunluğunu artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevresindeki evler, iş yerleri de sisle kaplandı.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugünden itibaren 1 Ocak'a kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis meydana geleceği belirtildi.

        Açıklamada, Eskişehir il merkezi ile güney ve batısında sis, diğer yerlerde pus, Bursa il merkezi, kıyı ve doğu kesimlerinde sis, diğer yerlerde pus, Kütahya il merkezi ve kuzey ilçelerde sis, diğer yerlerde pus, Bilecik il genelinde sis hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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