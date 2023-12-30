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        İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularıyla ilgili hatırlatma

        Üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:18
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        İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularıyla ilgili hatırlatma
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        Üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ereceği bildirildi.

        İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan ÇKS'nin, gelecek üretim yılına ilişkin 1 Eylül'de başlayan başvurularının, hem il ve ilçe müdürlüklerince hem de e-Devlet kapısı üzerinden alındığı duyuruldu.

        Açıklamada, başvuruların, 2 Ocak 2024'te sona ereceği ifade edildi.

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