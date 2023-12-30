Mahmudiye ilçesinde muhtarlar buluştu
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde muhtarlar bir araya geldi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde muhtarlar bir araya geldi.
Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan başkanlığında kaymakamlık binasında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda muhtarların talep, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşleri alınarak, gerekli çalışmaların başlatılması için talimatlar verildi.
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