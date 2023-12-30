Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 184 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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