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        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:58
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        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 184 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Yakalanan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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