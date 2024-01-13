Eskişehir´e şehit ateş düştü (3)

`OĞLUMLAGURUR DUYUYORUM´

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy´un ziyareti sırasında şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı, bana `Türkiye´yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet´ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin´ dedi. Evladımla gurur duydum" dedi.