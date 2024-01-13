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        Eskişehir´e şehit ateş düştü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:27
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        Eskişehir´e şehit ateş düştü (3)
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        `OĞLUMLAGURUR DUYUYORUM´

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy´un ziyareti sırasında şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin´in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı, bana `Türkiye´yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet´ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin´ dedi. Evladımla gurur duydum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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