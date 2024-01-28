Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle kol kola tüm oyunları bozduk CUMURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinden bu yana tuzaklarla da mücadele ettiklerini belirterek, "Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse, emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimizle kol kola, yürek yüreğe vererek, Türkiye´nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk" dedi.

CUMURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinden bu yana tuzaklarla da mücadele ettiklerini belirterek, "Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse, emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimizle kol kola, yürek yüreğe vererek, Türkiye´nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının tanıtım toplantısı için Eskişehir´e geldi. Hava yoluyla kente gelen Erdoğan´ı, AK Parti milletvekilleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu karşıladı. Tanıtım toplantısının yapıldığı Şehit Anıl Gür Spor Salonu´nda partililerce coşkuyla karşılanan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Eskişehir´de büyükşehir ve ilçeleriyle destan yazacaklarını söyledi. Yerel seçimler için partililerden destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir´in 31 Mart´ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, kaynak ve enerji israf ettiren şov, ajans, ideolojik dayatma, millettin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. İnşallah 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin sembolü olacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Eskişehir, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Bundan 30 yıl önce belediyelerde elde ettiği başarılarla milletin gönlüne girmiş bir kadro olarak, önümüzdeki seçimlerde bir kez daha aynı yolda bismillah diyeceğiz" dedi.

`18'İNCİ DEFA MİLLETİN HUZURUNA ÇIKIYORUZ´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar oldukları günden bu yana kalkınma ve atılımların yanı sıra kurulan tuzaklarla mücadele ettiklerini söyledi. Tuzakların hepsinden milletle birlikte kol kola çıktıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana 17 defa milletimiz tarafından sandıkta imtihana tabi tutulduk. Hamdolsun, hepsinden anlımızın akıyla çıktık. Bu vesile ile geçtiğimiz 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste Cumhur İttifakı´na verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi, mahalli idareler seçimleri vesilesiyle 18´inci defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak, şehirlerimizi eser ve hizmet siyasetiyle yönetmek. Dünyamızda ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki, ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız 5 yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil, asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye´ye bu kötülüğü cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar. Tek parti devrinde ülkeyi içe kapatarak bu kötülüğü yaptılar. Ardı ardında yaşadığımız darbelerle bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, sosyal ve ideolojik gerilim, ekonomik kriz kısır döngüleriyle bunu yaptılar. Terör örgütleriyle sürekli bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Emin olun, bugün de fırsat bulsalar, tüm bu kötülükler zincirini boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimiz günden beri, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında, bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse, emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimizle kol kola, yürek yüreğe vererek, Türkiye´nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk."

CHP´Yİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP´nin politikalarını da eleştirerek şunları söyledi:

"Dikkat ederseniz, CHP´nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla, masanın altında sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla, oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır. Bu gerçeği, itiraf edemedikleri için her siyasi partinin asli görevi ve hakkı olan seçimlere katılma iradesine dahi tahammül edemeyen bir çırpınış içindedir. Güya değişim diye gelen yeni genel başkanı, ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz, yarısı yalan, yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Bunun derdi de CHP içinde giderek artan bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı da gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek. Farkı görüyorsunuz değil mi? Biz hangi mücadeleleri veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz? Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların içinde?"

`GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAK ARZUSUNDAYIZ´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi ve kalkınma atılımları ancak ülkenin her yerinde ve tüm alanlarda eş zamanlı yürürse, ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet edeceğini söyledi. Şehirlerin tamamını `gerçek belediyecilikle´ tanıştırma arzuları olduğunu belirten Erdoğan, "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna destek vermesi ve ayak uydurması gerekiyor. Gözü de gönlü de aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanlarımıza verecek hizmetleri olamayacağını son dönemde gördük, yaşadık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Alpu ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Alparslan Kokolu, Beylikova ilçesinde AK Partili Mahir Kara, Çifteler Cumhur İttifakı MHP´li Kadir Bıyık, Günyüzü ilçesinde Cumhur ittifakı BBP´li Hidayet Özmen, İnönü ilçesinde Serhat Hamamcı, Mahmudiye ilçesinde Murat Uçarer, Mihalgazi ilçesinde Zeynep Güneş, Mihalıççık ilçesinde MHP´li Halil Sami Barış, Odunpazarı Özkan Alp, Tepebaşı Hamid Yüzügüllü, Seyitgazi ilçesinde MHP´li Erhan Erdem, Sivrihisar ilçesinde Hüseyin İlhan aday gösterildi.