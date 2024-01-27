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        Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu

        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:55
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        Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
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        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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