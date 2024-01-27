Hatipoğlu: "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek" Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi genel başkanına, kendi büyükşehir belediye başkanına kumpas kurmuş zatın, çıkıp Eskişehirlilere ders vermeye ne hakkı ne de haddi var. 31 Mart'ta Eskişehir bakalım kendi öz evladının mı, yoksa yönetemediği İstanbul'dan kentimizi dizayn etmeye kalkanların kayyumunun mu arkasında duracak? Her türlü kutuplaştırma çabası Eskişehir'de geçersizdir. Ben her hemşehrime fayda sağlama, hayatına olumlu anlamda dokunma niyetinde ve çabasındayım. Siyasi nezakete örnek teşkil eden kampanya sürecimiz bu şekilde devam edecek."