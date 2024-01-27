CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet'e, Atatürk'ün babaevine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. Biz bu ülkeye güveniyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet'e, Atatürk'ün babaevine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. Biz bu ülkeye güveniyoruz." dedi.

Özel, Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kentin her santimetresine ayak bastığını, emek verdiğini, çiftçisine, emekçisine, gencine, emeklisine sahip çıktığını söyledi.

Büyükerşen'in jübilesine tanıklık ettiklerini belirten Özel, "Bu tür vedalar çok güçtür. 'Sonra ne olacak?' denilir. Kadın adaylar istiyoruz. Genç adaylar istiyoruz. Partimiz, belediyelerimiz, meclisimiz çok daha fazla gençle, kadınla siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla dolsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'ye başarılar dileyen Özel, Eskişehir'de hizmetleri daha ileriye götürebilmek için bundan sonraki süreçte hep birlikte olacaklarını dile getirdi.

Büyükerşen'in evinde oturup emeklilik yaşamayacağını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde, bir eli Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara'da. Bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştay, yerel seçim sürecinin değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetlerinin, yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür. Eskişehir'deki yeni aldığımız belediyelere ve göreve devam ettiğimiz belediyelere bu başarıyı taşımak, hangisi bir şeyi iyi yapıyorsa öbürüne de taşımak ve bütün Türkiye'de hizmetlerin tek elden farklı farklı kartlar değil tek bir 'Halk kart'ın oluşturulması, kartların tüm şehirlerde geçmesi, en iyi hizmetin tüm belediyelerimizde eşit, ayrımsız olarak sunulması için Yılmaz Büyükerşen hocalığa devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili başkanların belediyecilik hocasıdır."

- "Önce Eskişehir'i sonra Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz"

Özel, hep birlikte çıktıkları bu yolda beraber ilerleyeceklerini ifade ederek, "Eskişehir, 1999'da nasıl resmen ittifaksız ama özünde büyük bir ittifakla başardıysa, nasıl Yılmaz Hoca bütün temiz ve iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, devrimcilerden de muhafazakarlardan da aynı anda kendi temiz, çalışkan kişiliğiyle oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa, 31 Mart'ta kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

İşlerinin muhalefetle kavga etmek olmadığını vurgulayan Özel, kendilerine savaş açanlar olduğunu ancak bütün muhalefete barış ilan ettiğini belirtti.

Kendilerine çelme takanlar olduğunu kaydeden Özel, "Dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor. Görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet'e, Atatürk'ün babaevine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. Biz bu ülkeye güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li başkanlar tarafından yönetilen şehirlerden örnekler veren Özel, şunları dile getirdi:

"Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz. Bundan sonrası için Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza aklında CHP'li belediyeye gitmek, göç etmek, oralarda yaşamak isteyenlere şunu söyleyebilirim; Karşıyaka'da, Beşiktaş'ta, Yenişehir'de ya da Nilüfer'de, Eskişehir'de, Tepebaşı'nda, Odunpazarı'nda hepinizi birden ağırlamamız mümkün değil ama sizin 31 Mart günü vereceğiniz oylarla kentinizi bir Eskişehir, Karşıyaka, Beşiktaş, Bodrum, Marmaris yapmak hepinizin elinde. 31 Mart'ta oyu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim. Bundan sonraki süreç hepimiz için bolca koşturacağımız, çalışacağımız, birlikte başaracağımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önümüze yeni bir yol açacağımız, yolun sonunda onun partisini, Atatürk'ün, Gazi'nin partisini ikinci yüzyıldaki ilk seçimlerde iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız? O zaman Eskişehir'den başlayarak yerel seçimlerden başlayarak hep birlikte önce Eskişehir'i sonra Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz. Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimleri. Size, bu örgüte, Eskişehir'e güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu seçimleri kazanın. 31 Mart'taki büyük zafere siz ulaşacaksınız."

Yılmaz Büyükerşen ise "jübile" denilince çoğunun aklına sanatçı ya da futbolcuların geldiğini ifade ederek, "Galiba ben de böyle bir jübileyle artist olmadığım için artistler gibi değil. Futbolcu olmadığım için de futbolcular gibi değil ama onlar nasıl kendi tarihlerine, jübilelerle geçtilerse ben de tarihe, Eskişehir tarihine jübilesi yapılan bir büyükşehir belediye başkanı olarak geçeceğim için de ayrıca kendimi mutlu hissediyorum. Bu şehri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve partililer katıldığı toplantıda, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ile diğer ilçelerin belediye başkan adayları tanıtıldı.

Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel tarafından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.