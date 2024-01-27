Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
ESKİŞEHİR'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
ESKİŞEHİR'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.
Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde; görevliler, bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde bulunan kız bebeğin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, bebek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada, Kasım 2021'de yine ayrıştırma bandında 1 kız bebek cesedi daha bulunmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.